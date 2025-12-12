Sala Baganza, “Romancero gitano”: l’ultimo concerto del 2025 con i giovani talenti

Sarà un viaggio tra poesia e passione a chiudere, domenica 14 dicembre 2025, la XIX edizione della rassegna musicale “A Tu per Tu” con il concerto, a ingresso gratuito, “Romancero gitano”, appuntamento che rientra nel più ampio “Piccolo Festival dell’Inverno”, il cartellone che comprende gli eventi organizzati a Sala Baganza per le festività natalizie.

Un omaggio a Garcia Lorca con l’energia e il talento di cinque giovani interpreti già proiettati verso carriere internazionali.

A salire sul palco del suggestivo Oratorio della Rocca Sanvitale alle ore 18, saranno il soprano Wang Congxiao, il mezzosoprano Chiara Scannapieco, il tenore Davide Micheletti e Naoki Ohashi, che saranno accompagnati alla chitarra da Marco Del Prato. Congxiao, 25enne originaria di Jinan (Cina), dopo essersi diplomata al Conservatorio di Xi’an, specializzandosi in Educazione musicale, attualmente studia canto al Conservatorio “Achille Peri-Claudio Merulo” di Reggio Emilia sotto la guida della celebre Marina Comparato.

La mezzosoprano Scannapieco, nata a Montepulciano nel 2003, studia canto e arpa sempre al Conservatorio reggiano con Sonia Ganassi e Davide Burani, oltre a frequentare l’Accademia mozartiana della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, dove ha debuttato come Dorabella in “Così fan tutte”. Ha inoltre vinto il primo premio assoluto al Concorso Internazionale “Città di Scandicci”.

Il tenore Davide Micheletti, classe 2004, studia al Conservatorio “A. Boito” di Parma e dal 2018 è attivo come corista in diverse realtà, tra cui la Cattedrale di Brescia e l’ensemble Ottetto. Come solista ha ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali, si è esibito con il Complesso Filarmonico Lombardo e in numerosi concerti in Italia. Il basso giapponese Ohashi, 32enne diplomato al Conservatorio di Reggio Emilia, è invece corista in teatri italiani di rilievo, tra cui Piacenza, Modena e Torre del Lago. Nel 2015 si è laureato in musicoterapia e didattica musicale al liceo musicale dell’Università di Sapporo-Otani e nel 2025 ha conseguito il diploma di biennio in canto al Conservatorio di Reggio Emilia.

È attivo come corista presso importanti teatri italiani, tra cui il Municipale di Piacenza, e il Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena.

Il 21enne Marco Del Prato ha iniziato a studiare chitarra a soli 9 anni e si è diplomato con lode al Conservatorio di Reggio Emilia con il Maestro Claudio Piastra, direttore artistico della rassegna “A Tu per Tu”. Attualmente frequenta il secondo anno del biennio magistrale presso l’Universität für Musik und Darstellende Kunst di Vienna con la celebre chitarrista spagnola Margarita Escarpa, ha seguito masterclass con importanti chitarristi come Göran Söllscher e ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali.

La rassegna “A Tu per Tu”, promossa dal Comune di Sala Baganza con Parma OperArt APS, è stata resa possibile anche grazie al contributo della famiglia Tittarelli, titolare dell’azienda Crosspolimeri.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo IAT dell’Unione Pedemontana Parmense al numero 0521 331342/43 o scrivendo a roccadisala@gmail.com.