Sala Baganza, rotonda tra via Vittorio Emanuele II e via Roma: iniziati i lavori

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione della rotonda per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Vittorio Emanuele II e via Roma a Sala Baganza.

Si tratta del primo stralcio di un progetto più ampio, che prevede la riqualificazione dell’intera via Vittorio Emanuele II con una riorganizzazione degli spazi, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e funzionalità.

Il primo intervento, attualmente in corso, prevede, in particolare, l’allargamento dell’intersezione stradale, la realizzazione di una rotatoria e di nuovi marciapiedi su ambo i lati di via Vittorio Emanuele II, con l’obiettivo di rendere la mobilità più agevole e sicura, valorizzando il contesto urbano nel suo insieme.

Il progetto è a cura dell’ingegnere Enrico Tedeschi mentre i lavori sono stati affidati alla ditta SITEC di Lesignano de’ Bagni. L’Amministrazione ha previsto un investimento complessivo di 250mila euro.

Durante l’esecuzione dei lavori potranno verificarsi restringimenti della carreggiata stradale, con eventuali modifiche della viabilità comunque limitate e contenute a specifiche lavorazioni puntuali. L’esecuzione dei lavori è stata programmata per fasi, al fine di ridurre al minimo il disagio per l’utenza e con l’obiettivo di rendere disponibile la nuova infrastruttura prima dell’apertura delle scuole.