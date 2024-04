Sala Baganza, Tania Bussi in concerto, inaugura la platea rinnovata dell’Oratorio della Rocca Sanvitale 

Un grande evento musicale per il taglio del nastro della nuova platea dell’Oratorio della Rocca Sanvitale di Sala Baganza: domenica 21 aprile 2024 alle 17, la soprano salese Tania Bussi, conosciuta a livello nazionale, salirà sul palco insieme al maestro Nicola Montenz e al Coro “Armonie dei Colli” per la lezione-concerto “Dopo la tempesta il sereno: angoscia e pace in musica, da Mozart a Puccini”.

L’appuntamento, a ingresso gratuito che rientra nel calendario dei “Martedì in Musica”, si terrà eccezionalmente di domenica ed è organizzato dalla Banca del Tempo salese, in collaborazione con il Comune di Sala Baganza.

Un concerto che il pubblico potrà seguire più comodamente, grazie alle nuove 80 poltroncine interamente finanziate, per un importo pari a 50mila euro, dal Superstore Conad di Felino.

Il rinnovamento della platea, che va a migliorare il confort e la sicurezza del pubblico, rientra nel più apio progetto di riqualificazione e valorizzazione degli spazi del complesso monumentale della Rocca Sanvitale portato avanti dal Comune di Sala Baganza.

Le nuove poltroncine di design, dotate di braccioli e con caratteristiche estetiche che vanno a integrarsi perfettamente nel contesto dell’Oratorio, sono ignifughe e facilmente sanificabili, a differenza delle vecchie sedie in legno. Sono inoltre dotate di un sistema che permette di agganciarle, creando file perfettamente ordinate.

In occasione del concerto ci sarà una breve cerimonia di inaugurazione con gli interventi delle autorità e dei rappresentanti del Conad di Felino.