Sala Baganza: visita del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri Pasqualino Toscani

Nella giornata di martedì 3 novembre, il Comune di Sala Baganza ha ricevuto la gradita visita del colonnello Pasqualino Toscani, nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri.

Accompagnato dal maresciallo Dino Romano, comandante della stazione Carabinieri di Sala Baganza-Felino, Toscani si è intrattenuto con il sindaco Aldo Spina in un cordiale colloquio, ringraziandolo per l’accoglienza e il consolidato rapporto di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Il colonnello ha riaffermato la disponibilità e il totale impegno dell’Arma ad essere vicino alla comunità salese per ogni necessità, non solo di sicurezza e ordine pubblico. È stata infatti sottolineata l’importanza che ogni cittadino si rivolga tempestivamente e con piena fiducia ai Carabinieri per segnalare situazioni che possano richiedere il loro apporto.

Il Sindaco Spina ha confermato il sincero apprezzamento per i segnali di vicinanza che il Colonnello Toscani ha voluto manifestare con la sua visita a Sala Baganza e per le parole non di circostanza che ha voluto utilizzare per manifestare un impegno sempre più significativo nella comunità e per la comunità.

BIOGRAFIA COLONNELLO PASQUALINO TOSCANI

Pasqualino Toscani ha frequentato l’Accademia militare di Modena e i corsi di perfezionamento nella scuola ufficiali dei carabinieri di Roma conseguendo la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza; Scienze della sicurezza interna ed esterna a Tor Vergata e Scienze politiche all’università di Siena.

Nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi sia nella linea operativa territoriale che nell’organizzazione speciale e di stato maggiore dell’Arma.

In particolare, è stato un giovane capitano al comando della compagnia di Cortona e di Caserta, poi ha prestato servizio al reparto carabinieri della presidenza della Repubblica. In qualità di maggiore ha svolto il ruolo di aiutante di campo del comandante interregionale a Messina, poi del comandante interregionale Podgora e di vicecomandante generale dell’Arma dei carabinieri a Roma.

Dopo aver retto le funzioni di capo sezione all’ufficio legislazione del comando generale dell’Arma, è stato comandante del gruppo carabinieri di Locri, Reggio Calabria, dal 2015 al 2017, quindi è stato comandante del gruppo carabinieri di Roma Ostia dal 2017 al 2020, città al centro di una importante indagine contro la criminalità organizzata che ha portato all’arresto del clan Spada.