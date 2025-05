Sala Conferenze Saveriani: presentazione del libro di Roberta De Monticelli “Umanità Violata”

Lunedì 12 maggio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze dei Missionari Saveriani in viale S. Martino n.5 Casa della Pace in collaborazione con Associazione La Ginestra presenta il libro “Umanità violata. La Palestina e l’inferno della ragione” di Roberta De Monticelli. Con il suo ultimo libro edito nel 2024, la filosofa cerca di indagare il lungo scontro tra Israele e Palestina, trasformato in catastrofe dopo il 7 ottobre, attraverso le lenti della giustizia e ponendosi interrogativi profondi sul comportamento dell’essere umano.

Molti sono gli interrogativi che scaturiscono: dove può arrivare la forza? Quale la giustizia da difendere? C’è una Legge più alta delle altre? Come può intervenire la politica per immaginare un futuro di pace? Il libro si interroga sulla possibilità stessa del diritto e della convivenza umana, in un confronto che tiene insieme lettura del presente e storia del pensiero e si propone di rompere il muro dell’indifferenza: tutti noi abbiamo compiuto un atto di rimozione, ignorando l’arbitrio, la violenza, l’ingiustizia di un’occupazione militare che dura da 57 anni.

All’incontro sarà presente l’autrice Roberta De Monticelli, che scrive il libro dopo un viaggio in Israele e nei territori occupati della Palestina al principio del 2023 e che si è recata nuovamente a Gerusalemme negli ultimi mesi. Dialogherà con il presidente dell’Associazione Culturale La Ginestra Ferruccio Andolfi.

L’evento è organizzato in collaborazione con Comune di Parma e all’interno degli eventi del Maggio dei Libri 2025.