Sala dei Voltoni del Guazzatoio: giovani talenti in concerto aspettando il Paganini Guitar Festival

Un duo di chitarre e un duo voce e chitarra saranno i protagonisti delle Anteprime “Di tanti palpiti” del 24° Paganini Guitar Festival (Parma, 23/27 maggio 2024), realizzate dalla Società dei Concerti di Parma in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta. Due gli appuntamenti nella Sala dei Voltoni del Guazzatoio: venerdì 3 maggio 2024 il Duo Aversano-Corona, venerdì 19 maggio il Duo Martini-Dominguez. I due concerti saranno introdotti dalla musicologa Paola Cirani, Direttore della Biblioteca Palatina, e avranno come filo conduttore il tema “Paganini e il suo tempo”. Inizio ore 17, ingresso libero, prenotazioni: info@societaconcertiparma.com.

Il Duo di chitarre Aversano-Corona, che si esibirà il 3 maggio, è formato da due giovani talenti in ascesa. Jacopo Aversano, 22 anni, ha iniziato a studiare chitarra a 8 anni, ha poi studiato al Conservatorio di Musica di Vibo Valentia e l’anno scorso ha conseguito la laurea magistrale con lode in chitarra classica al “Boccherini” di Lucca. Ha già al suo attivo numerosi primi premi in concorsi internazionali e un debutto discografico per l’etichetta DotGuitar.

Matteo Corona, 25 anni, ha abbracciato la sua prima chitarra classica a 9 anni e si è diplomato con lode nel Conservatorio di Musica della sua città, Sassari. Si è già esibito su palcoscenici nazionali e ha all’attivo due registrazioni, tra cui Lachrimae Antiquae, disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme digitali. Il programma del loro concerto comprende musiche di Paganini, Chopin e Beethoven.

Il concerto sarà introdotto da un breve intervento di Paola Cirani, Direttore della Biblioteca Palatina, che presenterà al pubblico un prezioso manoscritto paganiniano della Sonata a Rovene, facente parte delle collezioni dell’Istituzione.

Il Duo canto e chitarra Martini-Dominguez, di scena il 19 maggio, si è formato nel 2022 e ha debuttato con un progetto importante: “Il dovere di ricordare”, con musica inedita composta nei campi di concentramento. Da allora è impegnato nella divulgazione della musica per voce e chitarra dell’Ottocento, potendo contare su uno strumento originale di Gennaro Fabricatore.

Aurora Martini, 25enne di Arezzo, soprano lirico, si esibisce già regolarmente come solista e in formazioni da camera in Italia e all’estero. Tra le produzioni più recenti: Nozze di Figaro ed Elisir d’amore con I Musici di Parma. Il chitarrista Alessandro Dominguez, 22enne di Perugia, ha già vinto oltre dieci premi in concorsi internazionali, tra i quali “Andrès Segovia” di Pescara, “Giulio Rospigliosi” e Premio speciale “Nicolò Paganini”. Entrambi si stanno perfezionando presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Il 19 eseguiranno musiche di Paganini, Schubert, Beethoven, Spohr e Paër.

Duo Martini Dominguez

Anche questo concerto sarà brevemente introdotto da Paola Cirani che presenterà una delle rare biografie di Paganini scritte mentre il violinista genovese era ancora in vita, conservata nella Sezione musicale della Biblioteca Palatina.

Un brillante doppio appuntamento, dunque, per accendere i riflettori sulla 24^ edizione del Paganini Guitar Festival che si svolgerà a Parma dal 23 al 27 maggio 2024. Dedicato a Niccolò Paganini, leggendario violinista ma anche amante della chitarra, sepolto a Parma, il festival internazionale è realizzato dalla Società dei Concerti di Parma, storica istituzione musicale presieduta da Davide Battistini, con la direzione artistica di Giampaolo Bandini e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica.