“Salame & Bollicine” domenica 7 settembre a Felino

Domenica 7 settembre a Felino tornerà “Salame e Bollicine”, festa enogastronomica organizzata dalla Pro Loco con le associazioni del territorio e il patrocinio del Comune. Sarà possibile cenare con i grandi protagonisti della gastronomia emiliana, a cominciare dagli antipasti: salame Felino Igp e Parmigiano Reggiano Dop. Poi bombetta di riso al forno con ragù di pasta di salame, arrosto di maiale con cipollata di patate e, come dolce, salame al cioccolato (30 euro bevande escluse).

Ma la festa propone altre iniziative di rilievo: dalle 17.30 alle 18.30, al Museo del Salame di Felino, è in programma la masterclass “Salame e Champagne”, evento su prenotazione in collaborazione con Ais (Associazione italiana sommelier) Emilia delegazione Parma: alla presenza di un degustatore e tre sommelier, saranno degustati il Salame Felino Igp e cinque varietà di Champagne.

Alle 18.30, in largo Villa Guidorossi, l’aperitivo “il Salame Felino Igp incontra lo Champagne”. Dalle 18.30 alle 20.30, in piazzale Villa Guidorossi, degustazione “Le Bollicine del Territorio” a cura del Consorzio Vini Colli di Parma. Alle 19.30, in via Carducci, la cena “Felino in tavola”, su prenotazione, in collaborazione con Salumeria Garibaldi. Alle 21.15, in via Carducci, accompagnamento musicale “Viaggio nella musica d’autore”, con “I Narranti di Torrechiara”, Gian Quinto Vicari e Daniele Mariotti.

Per informazioni e prenotazioni: info@prolocofelino.it – Pro Loco 351 5232473.