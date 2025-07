Saldi estivi al via da domani sabato 5 luglio

Prenderanno il via da sabato 5 luglio i saldi estivi 2025 in Emilia-Romagna: dureranno fino a un massimo di sessanta giorni, dunque fino al 2 settembre.

Il giorno di partenza è stato confermato da una delibera della Regione Emilia-Romagna, che ha modificato le date per allinearsi con la normativa nazionale, che punta a standardizzare l’inizio dei saldi su tutto il territorio italiano in corrispondenza del primo sabato del mese di luglio.

Durante il periodo dei saldi, i commercianti sono obbligati a esporre in modo chiaro e visibile il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale di ciascun articolo in saldo; la merce in saldo, inoltre, deve essere ben separata e distinguibile da quella venduta a prezzo pieno, per evitare alla clientela possibili confusioni.