Salone del Camper 2025: al via la 16ª edizione, l’inaugurazione il 13 settembre

Tutto è pronto per la 16^ edizione del Salone del Camper, la più importante fiera riservata ai veicoli ricreazionali e al turismo all’aria aperta.

Organizzata da Fiere di Parma in collaborazione con APC (Associazione Produttori Caravan e Camper), punta quest’anno a superare i numeri record della passata edizione che aveva avuto oltre 330 espositori complessivi (di cui 65 esteri provenienti da 16 paesi diversi), una superficie espositiva totale di oltre 110.000 metri e una presenza di oltre 600 diversi modelli di veicoli ricreazionali; oltre 100.000 ingressi, oltre 55.000 ticket emessi on line; 10 diverse aree per eventi ed attività esperienziali.

L’inaugurazione dell’edizione 2025 è fissata per sabato 13 settembre alle 11 in sala Pietro Barilla.

In attesa di vedere tutto quello che riserva il mercato dei mezzi ricreazionali per il 2026, ecco alcune novità “svelate” da produttori ed espositori. Di seguito una selezione di veicoli e produttori.

Il percorso del Salone del Camper si svolge su 5 padiglioni espositivi: nei padiglioni 3- 5 e 6 si concentra la maggior parte dei veicoli, sia camper che caravan, e nel padiglione 2 oltre al prestigioso brand Carthago, sono presenti anche altri produttori ed allestitori.