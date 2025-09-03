Salso: 2 denunce e 6 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, durante i servizi di controllo su tutto il territorio, hanno posto particolare attenzione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e all’uso di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi due fine settimana, i Carabinieri hanno garantito continuità nell’osservanza del nuovo codice della strada, svolgendo un servizio coordinato di controllo del territorio con un dispositivo rinforzato. Uomini e donne in uniforme hanno presidiato la circolazione, concentrandosi sul contrasto della guida in stato di ebbrezza e dell’uso di sostanze stupefacenti. Il dispositivo ha operato sull’intero territorio di competenza, facendo sentire la sua presenza sia a Salsomaggiore Terme sia nei comuni limitrofi.

L’attività di controllo ha ispezionato 158 veicoli e 167 persone tra conducenti e trasportati (150 controllati con il precursore etilometrico). Sono state ritirate 6 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica o per possesso di sostanze stupefacenti.

Dettagli degli interventi:

Un uomo di 46 anni, residente in provincia, è stato fermato e trovato in possesso di due coltelli di 30 cm ciascuno e di una trocarina in rame di 68 cm. È stato denunciato alla Procura di Parma per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Un 20enne italiano, fermato in centro, aveva un coltello pieghevole da 14 cm; è stato deferito per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Due ragazzi di 21 anni, neopatentati, sono stati controllati alla guida delle rispettive auto: tasso alcolico tra 0,31 e 0,47 g/l. Le patenti sono state ritirate, decurtando 10 punti ciascuno; segnalati all’Autorità Amministrativa.

Un 25enne straniero è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 0,78 g/l: patente ritirata e decurtazione di 10 punti.

Tre persone (20enne, 35enne e 48enne italiani) sono state fermate con modica quantità di marijuana e cocaina: sostanze sequestrate amministrativamente, patente ritirata e segnalazione alla Prefettura di Parma.

Un 46enne straniero, residente in provincia, è stato sanzionato e segnalato poiché guidava con la patente revocata.

Due 19enni stranieri, residenti in provincia, sono stati segnalati administrativamente per ubriachezza molesta dopo aver urlato e colpito cartelli stradali nel centro della città.

Diverse pattuglie hanno inoltre controllato luoghi di aggregazione giovanile, dove è spesso presente consumo e spaccio di sostanze: sono state emesse segnalazioni amministrative alla Prefettura di Parma per uso personale non terapeutico di droghe a tre persone (età tra 20 e 45 anni), e sono state recuperate diverse dosi di sostanze.