Salso 4, patenti ritirate per guida sotto effetto di alcol e droga

Durante i servizi di controllo su tutto il territorio, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno prestato particolare attenzione al fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcol e all’uso di sostanze stupefacenti.

Nell’ultimo fine settimana, per garantire il rispetto del nuovo codice della strada, i Carabinieri hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio con un dispositivo rinforzato, composto da uomini e donne in uniforme. L’obiettivo era monitorare la circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto della guida in stato di ebrezza e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo ha operato su tutto il territorio di competenza, facendo sentire la sua presenza sia nella cittadina termale che nei comuni limitrofi.

Durante l’attività, sono stati controllati 81 veicoli e 85 persone, tra conducenti e trasportati (di cui 81 con l’uso del precursore etilometrico). Sono state ritirate 4 patenti di guida: una per guida in stato di ebrezza e possesso di sostanze stupefacenti, e tre sono state sanzionate amministrativamente con la segnalazione alla Prefettura di Parma. In dettaglio:

Un uomo di 56 anni, residente in provincia, è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,44 G/L. La patente è stata ritirata e sono stati decurtati 10 punti.

Un uomo di 40 anni, residente fuori regione, aveva un tasso alcolemico di 0,71 G/L. Anche in questo caso, patente ritirata e decurtazione di 10 punti.

Una donna di 32 anni, residente a Parma, è stata sorpresa con un tasso alcolemico di 0,80 G/L. La patente è stata ritirata e sono stati decurtati 10 punti.

Un uomo di 54 anni, anche lui residente a Parma, è stato trovato con alcuni grammi di hashish e la patente di guida ritirata.

Inoltre, diverse pattuglie hanno controllato i luoghi di aggregazione giovanile, spesso teatro di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. In questo contesto, sono state sanzionate amministrativamente e segnalate alla Prefettura di Parma due persone, tra i 18 e i 30 anni, trovate in possesso di diverse dosi di stupefacente per uso personale non terapeutico.

È importante sottolineare che l’indagato è attualmente solo indiziato di delitto, e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento, che si concluderà solo con l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma