Salso, aggredisce una cliente in un bar e morde un Carabiniere: arrestata 43enne

Una donna di 43 anni è stata arrestata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Salsomaggiore Terme dopo un violento episodio avvenuto lo scorso 9 novembre. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è accusata di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento dei militari è stato richiesto intorno alle 18.00, a seguito di una segnalazione che riferiva di una lite in corso all’interno di un bar situato nel centro della cittadina termale. Secondo quanto riportato, la donna, in preda a un raptus di rabbia, aveva aggredito un’altra cliente, morsa durante la discussione.

Arrivati rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno identificato la donna, visibilmente agitata e in stato di alterazione psicofisica. Il proprietario del bar ha spiegato di aver già chiesto alla 43enne di lasciare il locale a causa del suo comportamento aggressivo, ma la situazione era ulteriormente degenerata, con la donna che avrebbe aggredito la vittima con morsi.

Mentre l’esercente raccontava quanto accaduto ai militari, la donna ha iniziato a rivolgere insulti e minacce anche nei suoi confronti, spingendo il proprietario e colpendolo con schiaffi. I Carabinieri sono intervenuti prontamente per separare i due, cercando di riportare la calma e allontanare la donna.

Nel tentativo di calmarsi, la 43enne ha reagito violentemente, gettandosi a terra e cominciando a scalciare contro gli operanti. Nonostante la resistenza, è stata arrestata e, durante le operazioni di trasferimento alla pattuglia, avrebbe morso uno dei Carabinieri al polso.

Una volta giunta in caserma, le verifiche hanno confermato l’identità della donna, residente in provincia, e con numerosi precedenti penali. Inoltre, risultava già sottoposta alla misura di prevenzione dell’avviso orale.

In seguito alla gravità degli episodi e del comportamento recidivo della donna, i Carabinieri hanno proceduto con l’arresto. Il Giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto per la donna la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano presso una caserma dei Carabinieri della provincia.