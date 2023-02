Salso, arrestato pregiudicato per spaccio ed evasione

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, un 26enne pregiudicato già agli arresti domiciliari, per reati sugli stupefacenti, per aver violato più volte le prescrizioni della misura cautelare a cui era sottoposto, come riscontrato durante i controlli che i militari hanno effettuato.

A seguito delle segnalazioni il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, disponendo per lui la traduzione presso la Casa Circondariale di Parma.