Salso, arrestato spacciatore 20enne

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Salsomaggiore Terme nei giorni scorsi, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti in zona stazione ferroviaria, ha notato un giovane aggirarsi freneticamente fra gli studenti in attesa del pullman, attirando l’attenzione dei militari. Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme, hanno tratto in arresto un 20enne, italiano, poiché ritenuto il presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Questo in sintesi è quello che è successo la mattina del 17 settembre, quando una pattuglia della Stazione Carabinieri di Salsomaggiore, impegnata in uno dei tanti servizi organizzati a livello provinciale per il controllo del territorio ed il contrasto allo spaccio di stupefacenti, in aree sensibili come ad esempio le stazioni ferroviarie, ha notato il 20enne aggirarsi con fare sospetto fra i ragazzi in attesa dell’autobus.

I militari, hanno così deciso di procedere ad un controllo del giovane, che alla vista dei militari ed intuendo l’interesse che aveva suscitato in loro, ha tentato di allontanarsi. Raggiunto e bloccato, ha palesato fin da subito un evidente e ingiustificato, agli occhi dei carabinieri, nervosissimo ed insofferenza al controllo.

Alla domanda di rito, se detenesse qualsivoglia tipo di sostanza illegale il 20enne ha risposto negativamente, accrescendo però il suo stato di agitazione, tanto da indurre i militari ad approfondire il controllo.

L’attenzione dei Carabinieri si è subito concentrata sul borsello che il ragazzo portava al seguito, che da una rapida ispezione è risultato contenere un pacchetto di sigarette con all’interno non le “bionde”, ma 10 involucri confezionati con carta da forno, contenenti hashish, del peso di circa un grammo cadauno, per un totale di 15 grammi.

I militari, valutata la situazione, non potendo escludere che il 20enne potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione, dove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, sempre della stessa natura.

All’interno di un mobile del soggiorno ed in garage, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 35 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, potenzialmente destinato a terzi.

Al termine dell’attività, raccolti tutti gli elementi probatori, avuto riscontro positivo dall’esame NARKOTEST, il 20enne residente in provincia è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di essere il presunto responsabile del reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto con rito “direttissimo”, ha disposto nei confronti del 20enne la misura cautelare non custodiale dell’obbligo di firma.