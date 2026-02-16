Salso: “Cibo, Gusto e Salute” all’Istituto Magnaghi Solari

Procede con risultati significativi il progetto “Cibo, Gusto e Salute” nell’Istituto Alberghiero Magnaghi Solari di Salsomaggiore Terme, inserito nell’ambito del programma nazionale “Guadagnare Salute con la LILT”. Il progetto, fa parte del Piano Nazionale della Prevenzione e della Rete di “Scuole che promuovono salute”. Nell’anno scolastico 2024/2025 ha coinvolto 23 classi per un totale di 359 studenti, con l’obiettivo di promuovere la salute, la prevenzione oncologica e sani stili di vita attraverso l’approccio della Peer Education.

Elemento centrale del progetto è stato il coinvolgimento attivo degli studenti: 32 peer educator ( delle classi di terza, quarta e quinta) selezionati e formati con il supporto dei docenti della Commissione Benessere dell’Istituto e della Referente LILT di Parma (Dott.ssa Marilena Sardella), hanno condotto attività educative tra pari su temi quali emozioni, consapevolezza di sé, alimentazione, movimento, disassuefazione dal fumo e danni dell’alcol e, per le classi più avanzate, il tema dell’oncologia.

Le attività si sviluppano attraverso momenti di formazione, laboratori esperienziali e restituzioni nelle classi, favorendo un apprendimento partecipato e concreto. Il percorso è caratterizzato da eventi di confronto a livello regionale e nazionale, rafforzando il ruolo dell’Istituto come presidio educativo attivo nella promozione della salute.

Dal 2017, anche grazie alla riforma degli Istituti Professionali, il Magnaghi Solari ha integrato stabilmente questi temi nelle Unità Didattiche di Apprendimento, rendendo la prevenzione parte integrante del curriculum scolastico e valorizzando competenze trasversali riconosciute anche in sede di esame di Stato. Il progetto inoltre consolida la collaborazione con LILT Parma, AUSL , RE.NA.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri) e la Rete Nazionale delle Scuole che Promuovono Salute, rafforzando il legame tra scuola, sanità e territorio.

“Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa essere protagonista nella promozione del benessere e della prevenzione, soprattutto tra i più giovani – dichiara il sindaco di Salsomaggiore Terme, Luca Musile Tanzi. – Educare alla salute significa investire sul futuro della nostra comunità, fornendo ai ragazzi strumenti di consapevolezza che vanno oltre l’ambito scolastico e li accompagnano nella vita quotidiana. Il Magnaghi Solari conferma così il proprio ruolo di eccellenza formativa, capace di coniugare cultura del cibo, responsabilità sociale e attenzione alla persona”.