Salso, continua a perseguitare l’ex compagna nonostante i divieti: arrestato 44enne

Era già sottoposto a misure cautelari che gli imponevano l’obbligo di dimora e il divieto assoluto di avvicinamento e comunicazione con l’ex compagna, ma ha continuato a molestarla e minacciarla. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno rintracciato e arrestato un 44enne italiano, residente fuori regione, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale competente.

Il provvedimento rappresenta un aggravamento delle misure precedenti, a causa delle reiterate violazioni commesse dall’uomo. Secondo quanto emerso dagli atti, fin dalla fine di agosto 2025, il 44enne avrebbe posto in essere numerosi atti persecutori nei confronti della ex compagna, residente in Piemonte, con la quale aveva interrotto la relazione oltre tre anni fa.

La donna è stata oggetto di una serie continua di minacce, inviate tramite messaggi telefonici, registrazioni audio e un gran numero di profili social, alcuni dei quali creati ad hoc e in maniera fraudolenta. Le intimidazioni, sempre più esplicite e allarmanti, hanno provocato nella vittima un crescente stato d’ansia e timore per la propria incolumità.

Spinta dalla paura, la donna si è rivolta ai Carabinieri del territorio piemontese, denunciando le condotte persecutorie subite. Il 23 settembre scorso, sulla base delle indagini condotte dai militari, il G.I.P. ha emesso nei confronti del 44enne la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Roma e il divieto assoluto di avvicinamento e contatto con l’ex compagna.

Tuttavia, l’uomo ha ignorato completamente le prescrizioni dell’autorità giudiziaria, continuando a minacciare la vittima attraverso i social media. Alla luce delle nuove e gravi violazioni, il 25 settembre il G.I.P. ha disposto un aggravamento della misura cautelare, sostituendola con la custodia in carcere e incaricando i Carabinieri di Roma per l’esecuzione.

L’uomo, però, non è stato trovato all’indirizzo dichiarato nella Capitale, rendendo necessarie ulteriori ricerche su tutto il territorio nazionale. Grazie a un’attenta attività info-investigativa, i militari sono riusciti a localizzarlo nel comune di Salsomaggiore Terme.

I Carabinieri della Stazione locale sono intervenuti con tempestività, rintracciandolo in una struttura ricettiva. Dopo averne confermato l’identità, gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare e lo hanno dichiarato in stato di arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere, come disposto dall’autorità giudiziaria.