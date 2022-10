Salso: controlli dei Carabinieri con l’ausilio dei cani antidroga in scuole, parchi e stazione

Sempre alta l‘attenzione dei Carabinieri della Compagnia salsese sul contrasto al degrado urbano e alla diffusione di stupefacenti tra i più giovani.

Nella scorsa mattinata, proprio nell’ambito dei frequenti servizi e controlli predisposti dal comando della Compagnia, con il rinforzo del Nucleo cinofili di Bologna, i militari hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato a contrastare in particolare lo spaccio di droga nei pressi delle scuole superiori, nella zona della Stazione ferroviaria, nei parchi cittadini e in alcune vie del centro.

Numerose le persone, tra cui molti studenti, controllate: tra queste una decina, a seguito delle “indicazioni” del cane antidroga, sono state perquisite e trovate in possesso di piccole quantità di stupefacente. Per loro è seguita la segnalazione in Prefettura come assuntori e le sostanze, in totale circa 15 grammi di marijuana, 10 di hashish e 1 grammo di cocaina, sono stati immediatamente sequestrati.

Non sono mancati, negli ultimi giorni anche i controlli al rispetto delle regole del codice della strada. Sei gli automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, che sono stati denunciati e si sono vista la patente ritirata. Denunciato anche un soggetto, sorpreso da una pattuglia con la sua auto che, sottoposta a sequestro e a lui affidata, si trovava sulla pubblica via. Per lui una denuncia per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e nuovo sequestro del veicolo finalizzato alla confisca.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma