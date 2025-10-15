Salso, controlli nelle strutture abbandonate: arrestato 22enne per evasione

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi in particolare sulle strutture ricettive in stato di abbandono situate nella città termale e nelle località limitrofe. Diverse di queste strutture erano state segnalate dai cittadini come rifugi di fortuna per senzatetto, con conseguenti situazioni di degrado e insicurezza.

Il controllo è stato rafforzato anche in seguito al recente rinvenimento del cadavere di un uomo, di origine straniera, all’interno di un albergo in disuso della zona. L’episodio ha spinto i militari a intervenire tempestivamente per ripristinare condizioni di sicurezza in quegli immobili abbandonati.

Il servizio ha coinvolto cinque pattuglie della Compagnia di Salsomaggiore Terme, con personale sia in uniforme che in

borghese. Un’azione mirata è stata condotta presso l’Hotel Astro di Tabiano, dove sono stati trovati all’interno tre cittadini nordafricani. Dopo le verifiche di rito, i tre sono stati identificati e allontanati, mentre le loro posizioni sono attualmente al vaglio dei Carabinieri e della magistratura.

Nel contesto di questo dispositivo straordinario, i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno arrestato per evasione un 22enne di origine straniera, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) di Tabiano.

Il giovane era stato arrestato nel maggio scorso e detenuto nel carcere di Ravenna, poiché ritenuto responsabile di una rapina aggravata dall’uso di armi — un coltello e uno spray al peperoncino — durante la quale era stato sottratto un telefono cellulare a un altro giovane. Nei primi giorni di giugno, il G.I.P. del Tribunale di Ravenna aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, individuando come sede del domicilio coatto proprio il C.A.S. di Tabiano.

Durante uno dei controlli di routine, finalizzati alla verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria, i militari della Stazione di Salsomaggiore si sono recati presso il centro e hanno constatato l’assenza ingiustificata del 22enne. Sono quindi scattate immediatamente le ricerche, che hanno portato al suo rintraccio nel giro di pochi minuti: il giovane si trovava all’interno di un bar della zona.

Alla luce dell’evidente evasione e della condotta recidiva — lo stesso soggetto era già stato sorpreso e arrestato l’8 giugno scorso dai Carabinieri di Fidenza mentre si trovava in centro città, sempre in violazione degli arresti domiciliari — il 22enne è stato nuovamente arrestato per evasione.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la prosecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.