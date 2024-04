Salso: i carabinieri alla scuola media Don Carozza per diffondere la Cultura della Legalità

Continuano gli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri in favore degli istituti scolastici della Provincia, nell’ambito dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri per diffondere la “Cultura della Legalità” e far sentire ai ragazzi la vicinanza delle forze dell’ordine. Proprio con questo obiettivo i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno incontrato nei giorni scorsi alcune classi della scuola media Don Carozza del centro termale.

Numerosi e interessanti i temi trattati, che hanno suscitato partecipazione ed entusiasmo tra i giovanissimi studenti: si è parlato delle attività svolte quotidianamente dall’Arma in favore della comunità, della sua storia e dell’organizzazione dei Carabinieri. Sono stati poi trattati argomenti di attualità, come l’uso consapevole dei social network e i rischi del WEB, il bullismo ed il cyber-bullismo, materie in cui l’Arma è da sempre in prima fila per sensibilizzare e prevenire condotte rischiose.

Numerose sono state le domande e la curiosità, e i ragazzi si sono rivelati entusiasti quando i militari hanno mostrato loro l’equipaggiamento e le autovetture in dotazione, in particolare facendoli salire, sempre sotto la loro attenta supervisione, sulla nuova Alfa Romeo “Giulia” in uso al Nucleo Radiomobile.