Salso, Luca Musile Tanzi (candidato sindaco LiberaMente Salsesi): “Riportare le frazioni al centro”

Al termine degli incontri organizzati nelle frazioni di Salsomaggiore il candidato sindaco di LiberaMente Salsesi, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, Luca Musile Tanzi, traccia un bilancio delle priorità. “Le frazioni sono parte integrante di Salsomaggiore e per troppi anni sono state abbandonate. Ci hanno segnalato problemi legati alla sicurezza, specialmente di notte, ma anche mancanza di manutenzione delle strade e assenza di servizi. Vogliamo impegnarci affinché le frazioni siano veramente ‘messe al centro’”.

“Bisognerà prevedere interventi di manutenzione delle strade e delle aree verdi frazionali: i cittadini hanno diritto ad avere un ambiente accogliente e in ordine”, prosegue il candidato sindaco. Dal punto di vista turistico sarà necessario mettere in rete, insieme a quelle del capoluogo, tutte le realtà delle frazioni così che il turista possa trovare riferimenti e servizi, incentivando l’economia frazionale. “Lo slow tourism e il cicloturismo sono nuove tendenze turistiche, anche a livello europeo, in forte ascesa. Il nostro territorio si presta molto bene a passeggiate nel verde e percorsi cicloturistici: sono proposte che vogliamo mettere in campo in maniera strutturata per aumentare il flusso turistico nelle zone più periferiche”.

Tra le proposte contenute nel programma della coalizione di Musile Tanzi anche la nomina di un delegato per ogni frazione, così da essere sempre aggiornati su necessità e criticità e facilitare “un’azione efficace e veloce da parte dell’Amministrazione”.