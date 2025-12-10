Salso, notte di caos: due giovani arrestati dopo l’aggressione ai Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno arrestato un 18enne e un 20enne di origini straniere, ritenuti – al termine degli accertamenti – presunti responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino di domenica 7 dicembre, nel centro di Salsomaggiore Terme. Durante un servizio di controllo del territorio in Viale Porro, i militari hanno notato quattro giovani uscire da un locale pubblico; uno di loro, visibilmente alterato, brandiva una bottiglia di vetro e urlava frasi sconnesse, arrivando anche a inveire contro i propri amici.

I Carabinieri sono intervenuti per identificarlo, ma il giovane ha rifiutato di fornire i documenti e ha reagito in modo aggressivo. Invitato a salire sull’auto di servizio, ha opposto resistenza con spintoni e strattonamenti, tentando di fuggire. Una volta a bordo, ha continuato la condotta violenta colpendo un militare con calci.

La situazione è precipitata quando un secondo ragazzo del gruppo è intervenuto per “liberare” l’amico, minacciando i militari e aggredendoli fisicamente: ha spinto uno dei carabinieri e afferrato l’altro alle spalle. Nel frattempo, il primo giovane ha colpito ripetutamente il finestrino posteriore dell’auto di servizio con testate e calci, riuscendo a divellerlo nel tentativo di scappare.

Vista la crescente pericolosità della situazione, la pattuglia ha richiesto rinforzi. L’arrivo di due ulteriori equipaggi delle Stazioni di Salsomaggiore e Noceto ha consentito di bloccare definitivamente i due giovani, poi condotti in caserma per gli adempimenti di rito.

Alla luce della gravità dei fatti, della violenza manifestata e delle testimonianze raccolte, entrambi sono stati arrestati. Il giudice ha successivamente convalidato i provvedimenti, disponendo per il 20enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire nelle ore notturne. Il 18enne è stato invece rimesso in libertà in attesa del processo.