Salso, operazione antidroga: 24enne trovato in possesso di cocaina e arrestato

Negli ultimi giorni i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno portato a termine un’operazione antidroga culminata con l’arresto di un 24enne straniero, ritenuto il presunto responsabile del reato di detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

L’indagine è scattata la sera del 18 novembre. Durante un normale servizio di pattugliamento, una gazzella ha notato un giovane uscire di corsa da un’abitazione, raggiungere velocemente un’auto e allontanarsi con una manovra brusca. Insospettiti, i militari lo hanno seguito e gli hanno imposto l’alt. Il conducente, un 24enne residente nella cittadina termale e privo di precedenti, ha fornito documenti regolari, ma il suo evidente stato di agitazione ha indotto gli operanti ad approfondire il controllo.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno trovato nelle tasche della giacca un involucro avvolto nella pellicola trasparente contenente un “sasso” di sostanza bianca e un bilancino di precisione. Nel portafogli, inoltre, erano nascosti altri due piccoli involucri della stessa sostanza. Le successive analisi hanno confermato che si trattava di cocaina, per un totale superiore ai 12 grammi.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare che il giovane disponeva di due diverse abitazioni nel territorio di Salsomaggiore. Ritenendo possibile la presenza di ulteriore stupefacente, i militari hanno esteso le perquisizioni, rinvenendo in entrambi gli immobili altre dosi di cocaina e hashish, oltre a due ulteriori bilancini digitali.

La quantità di droga sequestrata, già suddivisa in dosi, ha fatto ritenere ai Carabinieri che fosse destinata allo spaccio sulla piazza locale. Il 24enne è stato quindi accompagnato in caserma e, concluse le formalità di rito, dichiarato in stato di arresto.

Il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo per il giovane l’obbligo di firma quotidiano presso una caserma dei Carabinieri della provincia.