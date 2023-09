Salso, viola il divieto di avvicinamento a una donna da lui molestata in passato: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno arrestato, nella flagranza di reato un uomo resosi responsabile della violazione della misura del divieto di avvicinamento ad una donna, nei cui confronti è ritenuto essere responsabile di condotte persecutorie e moleste.

L’uomo, in forza del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, non deve avvicinarsi alla donna, vittima dei suoi comportamenti molesti, ed ai luoghi da questa frequentata abitualmente. Nel pomeriggio di ieri, la donna, residente in un comune nelle vicinanze di Salsomaggiore Terme, si è rivolta ai Carabinieri tramite il numero 112, riferendo di aver notato nei pressi della sua residenza la persona da lei denunciata e destinataria dell’indicato provvedimento giudiziario.

La tempestività della segnalazione della donna ha permesso l’immediato intervento dei Carabinieri, sorprendendo l’uomo, ancora appostato in prossimità della dimora della donna, traendolo in arresto in flagranza di reato.

Si raccomanda le persone vittime di violenza, di atteggiamenti molesti o persecutori da parte di partner, ex partner o di sconosciuti, di rivolgersi con fiducia in una delle 36 Stazioni Carabinieri della Provincia di Parma, che gode di persone formate per ascoltare le vittime di questi subdoli reati.

Le vittime possono trovare consigli utili sul sito www.carabinieri.it, richiedere aiuto al numero di emergenza 112, oppure rivolgersi ai centri anti violenza e stalking reperibili al numero verde 1522 e telefono fisso 0521 238885, oltre che mediante mail: acavpr@libero.it

Comando Provinciale Carabinieri di Parma