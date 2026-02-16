Salsomaggiore, 300mila euro per la sicurezza della scuola D’Annunzio

Un investimento concreto per la sicurezza degli studenti e la modernizzazione degli spazi scolastici. Il Comune di Salsomaggiore Terme si è aggiudicato un finanziamento di 300mila euro destinato all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio della scuola D’Annunzio, già al centro di un importante intervento di riqualificazione.

A sottolineare il risultato è stato il sindaco Luca Musile Tanzi, che ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto, grazie al quale l’ente è riuscito a ottenere l’intero importo richiesto per coprire i costi degli interventi.

Le risorse serviranno per mettere a norma il seminterrato dell’edificio — dove si trovano archivi e locale termico — oltre al piano terra e al primo piano, che ospitano aule, laboratori e spazi didattici. Gli interventi riguarderanno anche la palestra e i locali della nuova mensa scolastica.

La struttura era già dotata del Certificato di prevenzione incendi (Cpi), ma i recenti lavori di ampliamento e di adeguamento sismico hanno reso necessario presentare un nuovo progetto antincendio, che ha già ottenuto la valutazione positiva del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Costruita nei primi anni del Novecento, la scuola è attualmente interessata da un ampio piano di riqualificazione che comprende il miglioramento sismico, l’ampliamento dell’area dei servizi igienici al primo piano e la realizzazione di una nuova mensa scolastica. In questi giorni sono in corso l’installazione degli impianti idraulici ed elettrici della futura struttura.

L’obiettivo dell’amministrazione è restituire alle famiglie un edificio più sicuro, moderno e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze della didattica contemporanea e di garantire standard elevati di sicurezza per studenti e personale.