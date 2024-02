Salsomaggiore: al via la sostituzione di circa 9.000 contatori idrici

Prosegue il progetto di EmiliAmbiente per l’ottimizzazione del servizio di lettura e fatturazione su tutti i Comuni serviti. Dopo gli interventi già avviati a Colorno, Soragna e Busseto, da lunedì 19 febbraio inizierà la sostituzione di circa 9.000 contatori meccanici con apparecchi “intelligenti” (smart meter) nel Comune di Salsomaggiore Terme: un investimento di circa 1.250.000 euro, sostenuto dall’azienda con il co-finanziamento al 50% del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

“I nuovi misuratori, oltre a garantire una precisione nettamente superiore alle precedenti nella tradizionale lettura in loco – afferma Marco Giorgi, Direttore Generale di EmiliAmbiente – consentono la comunicazione dei consumi da remoto verso i server aziendali e segnalano immediatamente eventuali anomalie. Dopo la sostituzione di circa 3.000 apparecchi nel Comune Colorno, conclusasi nel 2021 con ottimi risultati in termini di perdite commerciali e miglioramento del bilancio idrico complessivo – siamo in procinto di terminare le attività nei Comuni di Soragna e Busseto e avviamo oggi l’intervento a Salsomaggiore Terme. Un budget di circa 6 milioni di euro, inserito nel Piano Operativo degli Investimenti 2024-2029, sosterrà l’estensione del progetto a tutte le altre aree del territorio servito”. “Questo impegno – prosegue Giorgi – si affianca al progetto di modellazione-distrettualizzazione che ci ha dotato del gemello digitale della rete fognaria e acquedottistica, e si inserisce all’interno del più ampio Piano di Transizione Digitale avviato dall’azienda con l’obiettivo di una gestione più efficiente di tutto il sistema idrico”.

Le sostituzioni, che riguarderanno i misuratori di diametro fino a 2 pollici, verranno effettuate gratuitamente e non comporteranno alcun intervento sull’impianto privato . La presenza degli utenti non è necessaria.

. La presenza degli utenti non è necessaria. Durante l’operazione sarà effettuata una breve interruzione dell’erogazione idrica presso l’utenza, della durata di pochi minuti: la data e l’orario saranno comunicati agli utenti attraverso avvisi telefonici o cartacei con un preavviso minimo di 48 ore.

presso l’utenza, della durata di pochi minuti: la data e l’orario saranno comunicati agli utenti attraverso avvisi telefonici o cartacei Svolgerà l’intervento per conto di Emiliambiente la ditta AV Studio Srl. Gli operatori saranno riconoscibili dai contrassegni posti sul vestiario e sull’auto di servizio, con la dicitura “Impresa AV Studio Srl – per conto di EmiliAmbiente SpA”. In caso di dubbi è sempre possibile verificare la loro identità chiamando il Numero Verde Servizio Clienti 800 427999.

L’interruzione momentanea dell’erogazione potrebbe causare il distacco di sedimenti normalmente presenti nelle tubazioni private: a conclusione dell’intervento consigliamo di smontare e pulire i filtrini presenti nei rubinetti domestici.

I dati delle letture di rimozione verranno comunicati all’utente entro 60 giorni dall’avvenuta sostituzione.

L’introduzione dei nuovi misuratori comprenderà anche la sostituzione o l’installazione gratuita, dove questi non fossero già presenti, degli accessori necessari a farli funzionare al meglio, come prolunghe, rubinetti d’arresto e valvole unidirezionali.

Per info e chiarimenti: Numero Verde Servizio Clienti 800 427999 – www.emiliambiente.it

Segui i profili Facebook e Instagram di EmiliAmbiente per rimanere aggiornato sulle vie interessate dalle sostituzioni.