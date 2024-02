Salsomaggiore: arrestata una 54enne che deve scontare due mesi di carcere

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme nel pomeriggio di ieri, durante i servizi di controllo del territorio, hanno rintracciato una donna di origine cinese risultata latitante dal mese di giugno scorso poiché destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano.

La donna, che si trovava a Salsomaggiore in visita da alcuni parenti, è stata notata e identificata da una pattuglia nelle vie del comune termale e, inserendo le sue generalità nella Banca dati i Carabinieri hanno scoperto che la donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dall’A.G. milanese per una condanna a seguito di importazione nello stato di alimenti non conformi alle normative italiane. La donna è stata quindi accompagnata presso gli uffici della Stazione Carabinieri e, dopo le operazioni di rito è stata condotta presso la Casa circondariale di Reggio Emilia, dove sconterà la pena di due mesi di arresto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma