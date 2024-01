Salsomaggiore: arrestato nelle vie del centro 34enne straniero gravato da mandato di cattura internazionale

L’ultimo ricercato che è caduto nella rete dei Carabinieri è un 34enne moldavo, che da 4 anni si era sottratto ad un mandato di cattura emesso dalle autorità Moldave, perche ritenuto responsabile di furti commessi in quel paese.

Ieri pomeriggio una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di Salsomaggiore Terme, impegnata nei controlli del territorio ha notato, durante un posto di controllo, transitare un’auto scura con due uomini a bordo.

L’attenzione dei militari è stata attirata non tanto dall’autista ma dal passeggero, un uomo sulla trentina con uno sguardo che non faceva presagire a nulla di buono.

Fermata l’auto, il passeggero ha esibito un documento rilasciato dalle autorità moldave, assumendo un atteggiamento particolarmente ansioso, che ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo.

L’istinto dei militari è stato premiato, infatti, dopo alcuni accertamenti tramite le Banche Dati in dotazione alle Forze dell’Ordine il passeggero, un cittadino moldavo 34enne, è risultato essere ricercato in campo internazionale.

L’uomo, che era riuscito a sottrarsi alla cattura per 4 anni, e che dagli accertamenti svolti, è risultato essere arrivato in Italia pochi giorni fa, è stato quindi fermato dai Carabinieri salsesi, e dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Parma in attesa di essere estradato.

Quest’ultimo episodio conferma l’impegno dei Carabinieri nel delicato e costante compito di assicurare alla giustizia tutti coloro che a vario titolo tentano di sottarsi ai provvedimenti emessi dalle competenti Autorità Giudiziarie.

Il bilancio dell’ultimo periodo è contraddistinto dal segno più, poiché sono stati assicurati alla giustizia ben 7 ricercati, tra i quali, oltre a quello sopra richiamato, va ricordato il latitante internazionale peruviano ricercato da 16 anni, ritenuto l’autore di un omicidio in Perù nel 2006; un 46enne albanese con numerosi precedenti che doveva scontare un residuo pena di un anno, per reati predatori commessi nel nord Italia; un moldavo di 24 anni, resosi irreperibile sul territorio nazionale e ricercato da maggio 2023 in quanto ritenuto partecipe ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio nel nord del Paese; ancora l’arresto di un cinquantenne croato, con a carico gravi precedenti in materia di stupefacenti e armi da guerra; la cattura da parte dei Carabinieri di Fidenza di un nordafricano ricercato dal 2022 per reati in materia di stupefacenti e l’arresto di un altro albanese localizzato in un b&b a Tizzano Val Parma e ricercato per reati contro l’Amministrazione della Giustizia.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma