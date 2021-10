Salsomaggiore: Comune e Consorzio insieme per la viabilità delle strade Marzano, Ronzano e Busa

Un importante intervento di messa in sicurezza sulle strade del territorio comunale – che presentavano criticità per quanto riguarda la sicurezza stradale e la viabilità – attraverso interventi di manutenzione straordinaria. Il Consorzio della Bonifica Parmense ha portato a termine i lavori per la sistemazione idrogeologica a protezione delle strade Marzano, Ronzano e Busa nel Comune di Salsomaggiore Terme.

In alcuni tratti delle tre strade, infatti, erano presenti cedimenti del manto stradale, buche e smottamenti. L’intervento – dall’importo complessivo di 175 mila euro – è stato finanziato per 82.500 euro con fondi di bilancio del Consorzio e per i restanti 92.500 euro dal Comune di Salsomaggiore Terme e ha visto la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici di cava, oltre ad alcune opere di messa in sicurezza del terreno con l’utilizzo di un tubo drenante.

Ampia soddisfazione da entrambe le parti, con la presidente della Bonifica Parmense, Francesca Mantelli, che sottolinea: “La sinergia con l’Amministrazione comunale salsese è consolidata e ci consente di procedere insieme con interventi che rispondano alle priorità del territorio in modo performante e in tempi più brevi”. Altrettanto lieto Filippo Fritelli, sindaco del Comune di Salsomaggiore, che rimarca: “Consentiamo ai nostri cittadini di percorrere le vie di collegamento del territorio in piena efficienza e sicurezza. Ringrazio il Consorzio per la sua costante attenzione e la preziosa collaborazione, presto pianificheremo insieme gli interventi sul territorio per il 2022”.