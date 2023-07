Salsomaggiore: denunciato un 30enne che pretendeva di viaggiare in treno senza biglietto

I carabinieri di Salsomaggiore Terme, continuano l’attività di presenza attiva e controllo del territorio a supporto della popolazione e per prevenire reati predatori.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione Salsese sono intervenuti presso la locale stazione ferroviaria, a supporto del personale di bordo di un treno ivi in transito.

Sul posto la pattuglia della Stazione di Salsomaggiore hanno dovuto sedare una discussione in atto fra il controllore ed un trentenne del luogo, nata poiché quest’ultimo pretendeva di salire sul treno, sebbene non in possesso del previsto titolo di viaggio, incurante dell’invito del personale di bordo delle due alternative: o munirsi del biglietto oppure scendere dal treno senza ulteriori discussioni. L’uomo invece, imperterrito, ha invece dato luogo ad un’animata discussione con il personale ferroviario, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri.

L’equipaggio ha dunque fatto declinare le proprie generalità all’uomo senza titolo di viaggio, in quanto riferiva di non avere con sé i documenti, ma nutrendo i sospetti sulla veridicità delle informazioni fornite, hanno approfondito i controlli in caserma.

Le verifiche hanno accertato che la persona aveva fornito generalità completamente sbagliate, tanto più che qualche giorno prima quella stessa persona aveva sporto in caserma una denuncia, ovviamente fornendo i propri dati identificativi corretti.

Il soggetto, quindi, è stato denunciato per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità, a cui ora dovrà rispondere all’autorità giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma