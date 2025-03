Salsomaggiore, dopo il furto fugge in direzione caserma, denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un cittadino straniero di 26 anni, accusato di essere il presunto responsabile di un furto di prodotti per l’igiene personale in un negozio della zona.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 15:30 del 21 marzo, una commessa di un negozio specializzato in prodotti per l’igiene del centro di Salsomaggiore Terme ha notato un uomo sottrarre alcuni articoli da uno scaffale e fuggire a piedi in direzione della caserma. Senza indugi, la donna ha allertato il 112, fornendo una descrizione dettagliata dell’uomo, sia dei suoi tratti somatici che dell’abbigliamento indossato.

I Carabinieri, uscendo dalla caserma, si sono trovati di fronte il sospettato, che ha tentato di scappare all’intimazione di fermarsi, confermando i sospetti su di lui. Bloccato rapidamente, il 26enne, un cittadino georgiano, ha fatto cadere a terra 13 spray deodoranti, immediatamente raccolti dai militari.

Sottoposto a un ulteriore controllo, è stato trovato in possesso di altri 2 deodoranti identici a quelli appena recuperati, nascosti nelle tasche della giacca. L’intera merce è stata riconosciuta dalla proprietaria del negozio come sua e ha costituito la refurtiva del furto, del valore complessivo di circa 150 euro. I prodotti sono stati restituiti alla commerciante dopo la formalizzazione della denuncia.

Il 26enne, risultato senza fissa dimora in Italia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria al termine dell’indagine, durante la quale sono emersi sufficienti elementi di prova a suo carico. È importante sottolineare che l’indagato è attualmente considerato solo come presunto responsabile del reato, in attesa che la sua posizione venga valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del processo, e che la sua colpevolezza sarà definita solo con l’eventuale emissione di una sentenza di condanna definitiva, in rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.