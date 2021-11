Salsomaggiore e Collecchio: operazioni dei Carabinieri contro spacci e furti

Continuano i controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori, alla diffusione degli stupefacenti e alla circolazione stradale.

I servizi straordinari di controllo, con l’impiego delle pattuglie delle stazioni e del Radiomobile e il supporto di unità in abiti civili, hanno interessato i comuni di Salsomaggiore, Noceto, Felino e Collecchio, con numerosi posti di controllo lungo le strade e controlli nei parchi e nei luoghi di aggregazione e ritrovo dei più giovani.

I militari di Collecchio, dopo l’arresto nei giorni scorsi di un giovane per detenzione a fine di spaccio, nella serata di ieri sono intervenuti presso un casolare di campagna, disabitato, dove alcuni giovani si erano introdotti senza l’autorizzazione del proprietario per organizzare una grigliata e probabilmente consumare stupefacenti. La pattuglia infatti ha trovato, nelle tasche di uno di loro, un 20enne del posto, 10 grammi di hashish e pertanto è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Inoltre la pattuglia sequestrava una moto priva di targa, posteggiata nelle vicinanze e sulla quale sono in corso accertamenti.

Sempre a Collecchio, in via Valli, grazie all’intervento di un membro del “controllo di vicinato” che ha dato l’allarme, le forze dell’ordine hanno sventato un furto in un’abitazione. I ladri, vistisi scoperti e spaventati dall’arrivo della pattuglia, si sono dati alla fuga a mani vuote.

A Salsomaggiore invece, nella mattinata di ieri i carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio del nucleo cinofili di Bologna, hanno effettuato controlli nei parchi, presso le scuole e alla Stazione ferroviaria della località termale, al fine di contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti. Numerose le persone controllate, tra cui due soggetti, un uomo e una donna, già noti alle Forze dell’ordine per precedenti in materia, nei confronti dei quali i militari hanno deciso di approfondire la perquisizione presso l’abitazione. Nell’appartamento sono stati trovati circa 8 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e alcuni semi di marijuana. I due sono stati pertanto denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e la sostanza posta sotto sequestro.

Sempre nei giorni scorsi i militari della Compagnia avevano segnalato alla Prefettura di Parma come assuntori di stupefacenti due persone, sorprese con piccole quantità di marijuana e denunciati tre persone per guida in stato di ebrezza, con conseguente ritiro della patente.