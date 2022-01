Salsomaggiore: guida in stato di ebbrezza con patente già sospesa a tempo indeterminato

L’obiettivo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, di assicurare a tutti delle festività sicure, agendo con un attento controllo del territorio e rispondendo alle numerose richieste di intervento dei cittadini, pervenute al numero unico d’emergenza “112” continua instancabile.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore, nel corso di un mirato servizio di controllo al territorio, finalizzato alla prevenzione e contrasto dell’uso di alcool alla guida, hanno verificato la posizione di 20 conducenti di autoveicoli, tutti risultati rispettosi delle severe norme in materia di guida senza abusare di bevande alcoliche.

In serata, però verso le ore 22.30, sono intervenuti in Salsomaggiore Terme, Via Affanni, perché un uomo alla guida della propria vettura, ne aveva perso il controllo, collidendo contro altre due auto in sosta.

I Carabinieri della Radiomobile di Salsomaggiore Terme, al termine delle verifiche accertavano che il conducente, autore dell’incidente, stava guidando l’autovettura del coniuge in evidente stato di ebbrezza, come confermato dalle successive verifiche mediante etilometro, che ha riscontrato un tasso di 2 g/l, ben superiore al limite massimo consentito di 1,5. Per il conducente è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma.

Lo stesso è stato ulteriormente sanzionato poiché stava guidando sebbene avesse la patente sospesa a tempo indeterminato, per una precedente guida in stato di ebbrezza alcoolica.