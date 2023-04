Salsomaggiore, Musile Tanzi: “Favorire la pratica sportiva a tutte le età”

“Abbiamo colto gli spunti del Ministro dello Sport Andrea Abodi e siamo già al lavoro per inserirli all’interno del nostro programma elettorale”, queste le parole del candidato sindaco della lista civica Liberamente Salsesi e del centrodestra Luca Musile Tanzi al termine della due giorni di SportCity a Salsomaggiore Terme. “È stata anche l’occasione – prosegue Musile Tanzi – per un breve confronto personale sul Ministro, al quale ho illustrato alcuni dei nostri progetti per il futuro di Salsomaggiore. Lo sport è fondamentale e per questo l’attività fisica deve essere accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dall’età e dalla classe sociale”.

“La firma della Carta di Salsomaggiore – prosegue il candidato sindaco della coalizione di centro destra – è un documento importante, che ci impegniamo a portare avanti, condividendone pienamente i temi”. Il programma 2023-2028 di Luca Musile Tanzi parte dalla valenza sociale dello sport, uno dei cardini su cui si basa la formazione dei giovani “che assume ancora più rilevanza nel tempo dei falsi miti dei like e delle visualizzazioni”. Ma non sono solo giovani ad essere al centro del progetto: “Lo sport deve essere trasversale; una buona pratica sportiva, a tutte le età, è sinonimo di benessere fisico e psichico, pensiamo ad esempio ai benefici dell’attività fisica per la terza età”. Tra le proposte anche agevolazioni tariffarie per la fruizione delle strutture alle associazioni sportive che promuovono l’attività fisica e una compartecipazione alle spese per le famiglie meno abbienti, dando così a tutti la possibilità di praticare sport. “Infine – conclude – servirà mappare tutte le infrastrutture sportive esistenti ed intervenire dove necessario migliorare gestione e funzionalità, anche in ottica di sostenibilità ambientale ed economica”.