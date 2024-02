Salsomaggiore: si aggirava in stato confusionale minacciando poi i carabinieri con un bastone

Due giorni fa una pattuglia di Carabinieri del Radiomobile salsese, mentre transitava nel centrale viale Matteotti, svolgendo il servizio di controllo del territorio, notava sul marciapiede un uomo che in evidente stato confusionale camminava avvolto in una specie di asciugamano.

I militari si sono avvicinati per controllarlo e verificare le sue condizioni, ma l’uomo sin da subito ha reagito in maniera aggressiva, agitando verso i militari un bastone che aveva con se e rifiutando di fornire le sue generalità.

I Carabinieri, con molto tatto e prudenza, dopo averlo calmato e disarmato, preservando la sua incolumità, lo hanno accompagnato in caserma. Gli accertamenti svolti tramite le banche dati dell’Arma consentivano di identificare l’uomo, un 46enne di Perugia, di cui i familiari avevano denunciato l’allontanamento il giorno prima.

Trovato nei pressi di Bardi, in stato confusionale, durante la notte era stato trasportato presso l’ospedale di Fidenza per essere sottoposto ad accertamenti sanitari, ma era riuscito a fuggire ed a piedi ha raggiunto il centro abitato di Salsomaggiore.

A questo punto venivano contattati i sanitari del 118 che, insieme a personale della Polizia Locale, provvedevano a trasportarlo in ambulanza presso il Reparto diagnosi e cura dell’ospedale di Parma per sottoporlo a TSO e assicurargli l’assistenza del caso. L’uomo sarà inoltre denunciato per minaccia a p.u., possesso di strumento atto ad offendere e rifiuto di fornire le generalità.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma