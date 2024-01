Salsomaggiore, sorpreso con un coltello di 25 centimetri in auto: denunciato un 20enne

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme, nel corso dei numerosi controlli posti in essere in occasione delle festività natalizie, per garantire la sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio, hanno denunciato, la scorsa notte, un 20enne del posto, trovato in possesso, senza alcun legittimo motivo, di un coltello lungo circa 25 cm.

Il giovane, qualche sera fa, a notte fonda, è stato notato dalla pattuglia di via D’Acquisto transitare, a bordo della sua autovettura, nei pressi della stazione ferroviaria.

La condotta di guida del giovane, ha effettuato una manovra repentina per svoltare in una via laterale, pensando potesse trattarsi di un potenziale malintenzionato, i militari lo hanno prima seguito e poi, dopo un centinaio di metri, fermato sottoposto a controllo.

All’esito della perquisizione, all’interno del veicolo, è stata rinvenuta l’arma bianca e pertanto il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di porto abusivo di arma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma