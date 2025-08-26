Salsomaggiore Street Food Festival: torna il weekend più gustoso dell’estate

Confesercenti Parma, in collaborazione con il Comune di Salsomaggiore Terme e gli imprenditori locali, è lieto di annunciare il ritorno del Salsomaggiore Street Food Festival, l’evento che da anni festeggia la fine dell’estate con tre giornate dedicate al cibo di strada, alla musica e al divertimento.

Dal 5 al 7 settembre 2025, viale Romagnosi, accanto al palazzo termale e al parco cittadino, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Saranno presenti food truck provenienti da tutta Italia e da alcuni Paesi esteri, pronti a proporre le migliori specialità della tradizione parmigiana e tante creazioni gourmet internazionali e di qualità. Attorno al cuore gastronomico dell’evento, non mancheranno spettacoli, musica dal vivo, dj set, artisti di strada, attività per i bambini e momenti di intrattenimento pensati per tutte le età.

Il festival prenderà il via venerdì 5 settembre, con l’apertura delle cucine dalle ore 16 fino a sera. L’atmosfera si scalderà subito con aperitivi in musica e, dalle 21.30, il primo grande dj set firmato Over & New Era Staff, che farà ballare il pubblico tutta la serata. La giornata di sabato 6 settembre sarà ancora più intensa: dalle 11.30 del mattino i food truck saranno già operativi e pronti ad accogliere i visitatori per pranzi e cene in compagnia. Nel pomeriggio e fino alla sera, tornerà la Scacchiera Gigante, che coinvolgerà grandi e piccoli in una sfida divertente e inedita.

Non mancheranno giochi e spettacoli per bambini, curati dallo staff di Sigioca, seguiti da aperitivi musicali e da uno degli appuntamenti più attesi, la travolgente festa targata Taro Taro Story, che riporterà in piazza le atmosfere delle discoteche più amate degli anni ’80 e ’90. Anche domenica 7 settembre si inizierà alle 11.30, per accompagnare il pubblico fino a notte. Accanto alle proposte gastronomiche, torneranno la Scacchiera Gigante e l’animazione per i bambini, organizzata e gestita da L’Ufficioincredibile.

Nel tardo pomeriggio, spazio alla musica con Salso Live, che lascerà poi il testimone a un nuovo dj set conclusivo. In occasione delle tre giornate, dalle 16:30 alle 23:00, sarà attiva anche un’area bimbi dedicata, con giochi e altre attrazioni come il bungee jumping, per rendere il festival un’occasione di svago e divertimento per tutta la famiglia.

“Lo Street Food Festival – afferma Matteo Orlandi, presidente di Confesercenti Salsomaggiore – si conferma un punto di riferimento dell’estate salsese e, nel corso degli anni, è diventato paragonabile a una Notte Bianca di tre giorni per la capacità di coinvolgere migliaia di persone. Un format che, nato dalla semplice proposta gastronomica, si è trasformato in un evento a 360 gradi, capace di richiamare ogni fascia di età grazie a musica, spettacoli e intrattenimento. È questo che caratterizza la manifestazione, è un vero Festival che rende Salsomaggiore viva, grazie anche all’inserimento di iniziative collaterali, come ad esempio il mercatino dello Sbarazzo di viale Matteotti, previsto per domenica 7″.

“È un’occasione di valorizzazione del territorio – conclude Orlandi –, con la presenza di food truck locali e di band del posto. Siamo orgogliosi di proporre ancora una volta questa formula vincente, resa possibile dal sostegno del Comune e di tante realtà locali”.

Tre giornate da vivere all’insegna del buon cibo, della musica e della convivialità: il Salsomaggiore Street Food Festival aspetta cittadini e turisti dal 5 al 7 settembre 2025 per un’edizione che promette di essere sempre più speciale.