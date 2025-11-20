Quotidiano online di Parma

Salsomaggiore Terme: denunciato 60enne per detenzione abusiva di armi

I Carabinieri sequestrano armi da fuoco e bianche mai denunciate

di Tatiana Cogo

Durante un controllo di routine sui detentori di armi, i Carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno scoperto gravi irregolarità nella detenzione di armi da parte di un 60enne italiano. L’uomo, pur avendo in passato denunciato alcune armi, non era in regola da circa vent’anni con i titoli di detenzione.

I militari hanno ritirato cautelativamente due fucili, una pistola e oltre 70 cartucce. L’ispezione dell’abitazione ha inoltre portato al sequestro penale di cinque armi bianche – pugnali e coltelli a doppio filo – mai denunciate. L’operazione rientra nei controlli quotidiani volti a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa sulle armi, incluse le modalità di custodia e i requisiti psico-fisici dei detentori.

Il 60enne è stato denunciato alla Procura di Parma per detenzione abusiva di armi e segnalato alle autorità competenti. Le armi bianche sequestrate costituiranno prova nel procedimento penale.

L’operazione sottolinea l’importanza dei controlli dei Carabinieri nel prevenire il rischio di uso improprio di armi e garantire la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle armi detenute da lungo tempo senza regolare autorizzazione.

