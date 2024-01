Salsomaggiore, va al ristorante con un amico e si allontana senza pagare il conto

I Carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno denunciato in stato di libertà per insolvenza fraudolenta un 40enne che, pensando di farla ranca, si è recato in un ristorante del luogo insieme ad un amico e, dopo aver consumato un lauto pasto, si è allontanato senza saldare il conto di circa 150 euro.

I militari, dopo che il titolare dell’esercizio commerciale ha presentato denuncia, hanno acquisito le prime informazioni e dopo avere visionato le immagini, estrapolate dal sistema di video sorveglianza, grazie alla costante presenza sul territorio e alla conoscenza dei soggetti che vi gravitano, hanno riconosciuto l’uomo, già noto, e lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria parmense perché ritenuto responsabile di insolvenza fraudolenta.