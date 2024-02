Salsomaggiore, volevano fare spesa senza pagare

Una 41enne e una 44enne di origini straniere, sono state denunciate per tentato furto aggravato in un supermercato di Salsomaggiore Terme.

A procedere sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti a seguito di una segnalazione da parte del personale dell’esercizio commerciale, che riferiva della la presenza di due donne che dopo aver armeggiato con vari articoli esposti si erano poi dirette velocemente verso la barriera delle casse tentando di uscire senza pagare nulla.

I militari di pattuglia, arrivati in pochi minuti sul posto ed individuate le due donne, hanno rinvenuto, occultati all’interno delle loro borse, prodotti di vario natura, da generi alimentari a profumeria e prodotti per la casa per un valore di circa un centinaio di euro, prelevati poco prima dagli scaffali e riconosciuti dal personale del supermercato.

Le due donne sono state pertanto accompagnate in caserma e denunciate per tentato furto aggravato in concorso. mentre la merce è stata restituita ai legittimi titolari.