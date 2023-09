Salute e scuola: rinnovato il percorso per gestire in sicurezza gli alunni con diabete

Manca poco alla prima campanella che dà il via ad un nuovo anno scolastico per migliaia di alunni, tra questi, anche bimbi e ragazzi con diabete di tipo 1. A Parma e provincia sono circa 125 ed è per loro che le Aziende sanitarie – Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria – Ufficio scolastico e Associazione per l’aiuto ai Giovani con Diabete di Parma (AGD) hanno rinnovato il percorso che definisce la miglior gestione di questa patologia a scuola, affinché all’alunno con diabete di tipo 1 sia garantita una vita scolastica, sportiva, relazionale e sociale equiparabile a quella dei propri coetanei.

Il percorso, a distanza di qualche anno dal suo avvio, è ormai ben rodato e si applica in tutte le scuole di ogni ordine e grado della nostra provincia ogni volta che un alunno deve iniziare o riprendere la frequenza scolastica dopo l’esordio della malattia o in occasione di un cambio di scuola. Insieme a qualificati servizi sanitari territoriali ed ospedalieri per la diagnosi e cura del diabete di tipo 1, parte fondamentale del percorso è rappresentata dalla formazione del personale della scuola.

“L’esperienza ci ha insegnato che una corretta preparazione del personale scolastico è condizione necessaria per determinare una serena e sicura vita scolastica per gli stessi operatori e per gli alunni con diabete” affermano Brunella Iovane, responsabile Diabetologia pediatrica U.O. Pediatria generale e d’urgenza del Maggiore di Parma e Emanuela Ferraroni, direttrice del servizio Pediatria di comunità dell’Ausl.

La formazione proposta ogni anno dalle due Aziende sanitarie a tutto il personale è mirata alla conoscenza del diabete e dei suoi sintomi, a questa si aggiungono corsi specifici rivolti ad insegnanti che hanno alunni con diabete sulla gestione delle tecnologie per monitorare la glicemia e somministrare l’insulina.

”La collaborazione riscontrata in insegnati e personale della scuola è davvero straordinaria – concludono le Direttrici – così come fondamentale continua ad essere il ruolo svolto da AGD, sempre al fianco delle due Aziende, oltre che punto di riferimento e supporto per le famiglie”.

“Confidiamo che questo aggiornamento possa essere d’aiuto alle famiglie e alla scuola stessa, perché prevede, oltre a diversi step di formazione, un percorso chiaro e preciso che accompagna e supporta i genitori nella delicata fase del reinserimento del bambino nelle attività scolastiche nella più penalizzante delle condizioni psicologiche dettata dall’accettazione di una patologia cronica – commenta Elisa Calzetti, presidente di AGD – Il tutto senza mai trascurare il diritto ed il bisogno del personale scolastico di essere messo nelle condizioni di poter essere formato per gestire in maniera consapevole e sicura la continuità terapeutica e eventuali situazioni di emergenza.”

IL CONVEGNO

Il percorso per la gestione del diabete di tipo 1 negli alunni che frequentano le scuole di ogni ordine e grado di Pama e provincia è il tema della tavola rotonda organizzata nell’ambito del convegno in programma il prossimo 21 ottobre nella sala Congressi del Maggiore dal titolo “Diabete di tipo 1 in età evolutiva – aggiornamenti ed esperienze”. Un’iniziativa delle due Aziende sanitarie di Parma, in collaborazione con AGD, con inizio alle ore 9.

IL DIABETE DI TIPO 1

E’ la più frequente patologia endocrino-metabolica dell’età evolutiva. E’ una patologia di origine autoimmune, causata da una insufficiente o assente produzione di insulina che pertanto deve essere somministrata con iniezioni sottocutanee multiple giornaliere oppure in continuo tramite microinfusore. La persona che ha questa patologia necessita anche di un attento e costante controllo glicemico tramite glucometro e/o sensore continuo, al fine di regolare la dose insulinica e di prevenire o trattare adeguatamente eventuali diminuzioni o aumenti eccessivi della glicemia stessa.

I NUMERI DEI DIABETE IN ETA’ EVOLUTIVA

In Italia, il diabete di tipo 1 è in aumento e rappresenta circa il 2-3% di tutti i casi di diabete noto, con una incidenza pari a 10-11 casi per 100.000 persone per anno.

A Parma e provincia, la popolazione in età scolastica (0/18 anni) è di 74.853 persone (dati al 31/12/2022), con 125 casi di diabete di tipo 1 noti in bimbi e ragazzi in queste fasce di età: 7 tra gli 0 e i 4 anni; 25 tra i 5 e i 9 anni; 45 tra i 10 e i 14 anni e 48 tra i 15 e 19 anni.