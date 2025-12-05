Salvatore Occhiuto: “Senza Laura Cavandoli in consiglio comunale camomilla Guerra può assopire Parma”

Salvatore Occhiuto commenta la scelta dell’on. Laura Cavandoli di lasciare il consiglio comunale di Parma. Al suo posto entra Andrea Bettati.

Sono da sempre appassionato di politica e sport.

Non ho guardato Parigi 2024 e non guarderò in tv neanche Milano Cortina 2026 perché le Olimpiadi senza la Russia sono una manifestazione falsata nei risultati.

Non guarderò più su YouTube le sedute del Consiglio Comunale di Parma poiché senza Laura Cavandoli diventeranno una replica di Porta a Porta un confronto soporifero e scontato.

La pacchia è finita per l’opposizione in quanto Lalla era l’unica a regalare emozioni e vis pugnandi nell’aula consiliare.

Parma come l’Italia è terra di santi, poeti, esploratori ma San Pietro Vignali e San Maria Francesca Ubaldi non raggiungeranno la beatitudine almeno terrena.

Pertanto la camomilla Guerra può assopire la città e continuare a ridurre ogni problema a percezione, anche perché ogni maledetto lunedì non ci sarà più Lalla a riportare la giunta all’amara e cruda realtà di una città precipitata da un decennio nell’insicurezza e nel degrado.

Salvatore Occhiuto