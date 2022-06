Salvini: “La scelta di FdI di correre da sola a Parma ci impedisce di vincere al primo turno con Vignali”. Meloni: “Una lettura strabica”

E’ botta e risposta tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni sulle divisioni del centrodestra in varie elezioni locali.

“Faccio l’esempio di Parma, un centrodestra compatto probabilmente avrebbe vinto anche al primo turno, la scelta di FdI di correre da sola anche contro il centrodestra probabilmente ci impedisce di vincere al primo turno, ma non sono qua a fare processi” dichiara Salvini che appoggia la candidatura di Pietro Vignali.

“Sul tema delle amministrative la lettura di Salvini è un pò strabica. A Parma andiamo da soli con Priamo Bocchima la Lega a Messina va con il candidato di De Luca“ risponde la leader di Fdi. “Ci sono casi in cui non siamo riusciti a risolvere ma che si scarichi sempre la colpa su Fdi non lo accetto perché abbiamo lavorato più di tutti per l’unità della coalizione”.