Vignali ci ha messo il suo, ma non dovrebbe essere eletto alla Camera

Pietro Vignali ha fatto la sua parte con la solita campagna elettorale indefessa “alla Vignali” ma, al momento, salvo riconteggi o colpi di scena dell’ultimo minuto tra le pieghe di una complessa legge elettorale (sempre possibili fino al giorno della proclamazione), non è stato eletto deputato per Forza Italia. La prudenza è d’obbligo in questi casi.

Vignali fatto la sua parte nel senso che il suo collegio plurinominale della Camera è risultato il più votato per Forza Italia in Regione, in città ha raccolto il 6,56% dei consensi superando la Lega e aggiungendo l’1,3% dei voti a Forza Italia rispetto alla Camera.

Ci ha messo del suo, ma sembra non essere bastato: in Emilia Romagna alla Camera è stata eletta per Forza Italia la romagnola Rosaria Tassinari come dalla stessa pubblicamente annunciato. AM