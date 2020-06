Salzano (EP): “Caro Freddi, non è dittatura di gruppo ma semplicemente esercizio della democrazia”

Il capogruppo di Effetto Parma, Cristian Salzano, risponde a MarcoMaria Freddi che ieri ha reso noto di avere abbandonato la maggioranza (leggi):

“Quello che comunemente si chiama “esercizio della democrazia” per qualcuno suona “dittatura di gruppo”: quest’ultima è la definizione di chi, evidentemente, non è in grado di stare in un gruppo che vota a maggioranza. Punti di vista. Peccato subire sentenze in questo modo, ufficiosamente e a mezzo stampa (a proposito di come si esercita la dialettica politica: nel gruppo e, appunto, dialogando). Peccato soprattutto subirla in un momento storico difficile in la città e i parmigiani chiedono altro, e cioè risposte e sostegno a difficoltà economiche sempre più stringenti.

Mentre Effetto Parma è impegnata a testa bassa sul presente, mettendo in atto azioni rivolte a “governare” una emergenza di proporzioni mai viste, c’è chi ha il pensiero proiettato al 2022, ovvero alla scadenza di questo mandato. Sono punti di vista e, aggiungo, priorità diverse che dividono Effetto Parma dal consigliere Freddi.

Ne prendo atto e colgo l’occasione per salutare il Consigliere Freddi augurandogli di proseguire il suo percorso politico in un contenitore che sappia valorizzarlo.”