San Leo 18 chiude in festa: mostre, laboratori e racconti di comunità

Parma si prepara a salutare il “Laboratorio di idee” di San Leo 18, che dopo sei mesi di attività volge al termine con un gran finale domenica 28 settembre, in occasione della Festa di Quartiere promossa dal Comune e organizzata da Edicta Eventi. Un’intera giornata dedicata a mostre, laboratori e racconti che animeranno lo spazio culturale di via San Leonardo, cuore di un progetto nato per valorizzare la socialità e la creatività del quartiere.

Alle 18.30 è previsto il finissage delle esposizioni:

“Fluviale” di Alberto Reggianini , tra ambienti fluviali e volti infantili;

, tra ambienti fluviali e volti infantili; “Paesaggi immaginari” di Roberto Mora , con la tecnica del “Decollagé” dai manifesti strappati;

, con la tecnica del “Decollagé” dai manifesti strappati; “Vagando a Venezia” di Massimiliano Marradi Porqueddu , un viaggio sospeso tra calli e canali;

, un viaggio sospeso tra calli e canali; “Bomba pacifica” di Umberto Squarcia, simboli di pace e messaggi contro la guerra.

Non solo arte visiva: la giornata offrirà anche laboratori gratuiti e occasioni di incontro. La mattina sarà dedicata al percorso “Parma nord: la scoperta della bellezza”, con reperti archeologici e l’Urban Trail “Cammino delle 7 chiese”. Nel pomeriggio, invece, spazio alla memoria con “Io, Nando. Racconti di un oste di campagna”, presentato da Mauro Zanandrea attraverso la voce di Ferdinando Dall’Argine, un viaggio tra storie e tradizioni contadine dagli anni ’40 a oggi.

L’iniziativa, promossa da Sts Cat – Centro assistenza tecnica di Ascom Confcommercio Parma con il contributo del Comune, conferma la vocazione di San Leo 18 come luogo di incontro e sperimentazione culturale, dove il quartiere si racconta e si rinnova.

Info: 392 4506984