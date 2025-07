Cavandoli (Lega): “Solidarietà alla troupe di 12 TV Parma aggredita in San Leonardo”

“Esprimo la mia più solidarietà al direttore Pietro Ferraguti e all’operatore di 12 TV Parma, vittime ieri pomeriggio di un episodio gravissimo mentre stavano svolgendo il loro lavoro nel quartiere San Leonardo. Appena arrivati in via Palermo per girare un servizio sul degrado della zona, sono stati affrontati con tono minaccioso da un gruppo di extracomunitari che stazionano stabilmente nel parcheggio del WOPA: hanno impedito alla troupe di accendere le telecamere, gridando che lì non si poteva filmare e intimando di andarsene”.

“Scene che non si possono accettare in una città come Parma: una troupe giornalistica che viene costretta ad abbandonare un luogo pubblico per non rischiare il peggio. Io ero stata invitata lì da Tv Parma per rilasciare un’intervista relativa all’aggressione di cui ero stata vittima il giorno prima, e ho assistito personalmente a quanto accaduto”.

“Anche Angelo Doddo, del Laboratorio di Quartiere San Leonardo, che aveva accettato di portare la voce dei residenti è stato subito preso di mira e aggredito verbalmente con insulti pesanti”.

“E mentre tutto questo succedeva, a pochi metri di distanza gli agenti della Polizia Locale erano all’interno del loro ufficio. Non sono usciti. Non sono intervenuti. Non si sono nemmeno affacciati per capire cosa stesse accadendo”.

“Chi racconta la verità viene minacciato. Chi prova a cambiare le cose viene isolato. E chi dovrebbe tutelare la sicurezza resta a guardare. È una fotografia inquietante di ciò che sta diventando un intero pezzo della città”.

“A Ferraguti e all’intera redazione di 12 TV Parma va il mio ringraziamento per la professionalità e il coraggio. Hanno semplicemente cercato di fare il loro lavoro: informare i cittadini. Lo hanno fatto senza pregiudizi, con serietà e spirito di servizio. È intollerabile che siano stati ostacolati a suon di minacce e insulti”.

“Non stiamo parlando solo di degrado. Stiamo parlando di legalità, di libertà di stampa, di sicurezza. E chi ha responsabilità istituzionale non può far finta di nulla. Parma non può permettere che certe zone diventino territori dove valgono altre regole. E noi non lo permetteremo. Né oggi, né domani”