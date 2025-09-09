San Leonardo, fugge cercando di disfarsi di alcune dosi di cocaina: denunciato 29enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 29enne straniero, ritenuto responsabile di detenzione di cocaina ai fini di spaccio, dopo aver completato le verifiche necessarie.

L’intera operazione è iniziata nella notte di domenica, intorno all’una, quando una pattuglia in servizio nel quartiere San Leonardo ha notato un uomo dall’atteggiamento sospetto tra Via San Leonardo e Via De Ambris. L’individuo guardava in circolo con fare circospetto, attirando l’attenzione dei militari.

Alla vista del veicolo di servizio, l’uomo ha tentato la fuga: ha percorso Via Genova e poi Via Imperia, seguito a vista dai Carabinieri che sono subito scesi dall’auto. Durante la fuga ha cercato di disfarsi di un oggetto scuro e di alcuni piccoli involucri di cellophane trasparente lanciandoli lungo il percorso, nel tentativo di non essere visto. I militari hanno però continuato l’inseguimento e sono riusciti a bloccarlo quasi alla fine di Via Imperia.

Uno dei carabinieri si è occupato di recuperare gli oggetti lanciati dal fuggitivo: tra di essi hanno rinvenuto un bilancino digitale di precisione e diversi involucri contenenti cocaina.

Una volta fermato, l’uomo è stato identificato nel 29enne residente in città. A causa del comportamento elusivo e della reticenza nel fornire spiegazioni, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti successivi.

La sostanza è stata analyze con il dispositivo “Narkotest”, che ha confermato la natura di cocaina. Nonostante il peso sia stato inferiore a pochi grammi, sarebbe comunque sufficiente per preparare diverse dosi da vendere sul mercato locale.

Al termine degli accertamenti, con solidi indizi di colpevolezza, il 29enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.