San Leonardo guarda al futuro: evento sulle progettualità del quartiere

Il Gruppo Medaglie d’Oro Vetreria Bormioli Rocco e l’Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo ricordano il ventennale della chiusura dello stabilimento Bormioli Rocco (5 maggio 2004) con diverse iniziative nel mese di maggio.

Oltre a commemorare il passato, tuttavia, vorremmo anche guardare al futuro.

Abbiamo perciò immaginato di promuovere una giornata di presentazione di tutte le progettualità culturali, sociali, educative, urbanistiche e architettoniche che in questi anni sono state proposte in città per il nostro Quartiere, nella convinzione che come tanti e gravi sono i problemi che affliggono San Leonardo-Cortile San Martino così tante e solide sono le risorse intellettuali e politiche impegnate nel suo rilancio. Abbiamo chiesto ed ottenuto il sostegno del Comune di Parma – Assessorato alla rigenerazione urbana ed abbiamo anche chiesto ai professori Paolo Ventura e Michele Zazzi dell’Università-Dipartimento di Ingegneria e Architettura di curare il coordinamento scientifico dell’iniziativa.

La manifestazione si terrà sabato 25 Maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la Sala ON/OFF di Casa nel Parco, Via Naviglio Alto 4/1 – Parma.

Adotteremo la formula della poster session, 3 slide e 10 minuti per commentarle.

Invitiamo quindi tutti coloro che fossero interessati ad inviare la propria candidatura all’indirizzo mail: giovannigalli951@gmail.com

Grazie a tutti coloro che vorranno collaborare alla riuscita del seminario.

Gruppo Medaglie d’Oro Vetreria Bormioli Rocco

Associazione Amici Biblioteca S.Leonardo