San Leonardo: rinvenuti 720 grammi di hashish e arrestato spacciatore

La Polizia di Stato di Parma, nella giornata di ieri 22 maggio, nel corso di un articolato servizio di controllo del territorio nel centro città, nel quartiere San Leonardo e, in particolare, nel Parco Ducale, ha tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La capillare attività di controllo, con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, supportata anche da un team di cinofili della Questura di Bologna e da una pattuglia della Polizia Locale, ha consentito di identificare nel corso del servizio 33 persone e di controllare 2 esercizi commerciali.

L’attività congiunta delle pattuglie ha consentito, inoltre, di rinvenire e sequestrare 720 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, occultata fra cespugli e bidoni, all’interno di diversi parchi cittadini. Controlli e rinvenimenti della suddetta sostanza si sono concentrati specialmente all’interno del Parco Falcone e Borsellino e all’interno del Parco Ducale, dove un equipaggio d’iniziativa procedeva al controllo di un soggetto ritenuto sospetto il quale veniva trovato in possesso di 8 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e 27 involucri di crack.

Nello specifico, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine, percorrendo un viale del Parco Ducale, notava a distanza, un uomo che, con fare ambiguo, stazionava dinanzi ad una panchina, intento ad utilizzare freneticamente il proprio telefono cellulare.

Al fine di identificarlo e procedere ad un controllo, gli operatori si avvicinavano al soggetto e lo stesso, avvedutosi della presenza degli operatori di polizia, cercava di darsi alla fuga.

Veniva nell’immediato raggiunto dai poliziotti che, nel bloccarlo, notavano che lo stesso tentava di far cadere e quindi occultare un involucro in cellophane che teneva in mano.

Gli operatori procedevano, pertanto, ad un controllo più approfondito sull’uomo e rinvenivano all’interno della tasca destra della giacca un ovetto in plastica contenente 27 involucri che, dai successivi riscontri di laboratorio della Polizia Scientifica, risultavano essere sostanza stupefacente di tipo crack.

Sempre all’interno della giacca dell’uomo venivano trovati 8 involucri in cellophane di forma sferica contenenti sostanza polverosa di colore bianco che in seguito risultava essere sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché banconote di piccolo taglio per una somma complessiva di 80 euro.

La droga e il denaro rivenuti venivano sottoposti a sequestro.

L’uomo, identificato per un cittadino nigeriano 32enne, pregiudicato per reati specifici, inosservante della misura del divieto di dimora a Parma e provincia e con a carico un avviso orale del Questore, veniva condotto in Questura e, al termine delle procedure, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’A.G., veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

Analoghi servizi di controllo verranno ripetuti nei prossimi giorni al fine di proseguire il contrasto al crimine diffuso nelle zone maggiormente colpite.

Questura di Parma