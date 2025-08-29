San Leonardo, Tramuta (FdI): “Emergenza spaccio, sanzionare anche i clienti”

Il quartiere di San Leonardo è in stato di emergenza, basta con l’indifferenza!

Il degrado, lo spaccio e la presenza di stranieri irregolari hanno creato un clima di paura e insicurezza per i residenti. Secondo le statistiche, il numero di segnalazioni di spaccio e di reati legati alla droga è aumentato del 30% negli ultimi due anni.

È inaccettabile che le autorità non abbiano ancora preso misure concrete per risolvere la situazione.

Continuo a chiedere un intervento immediato e deciso per sgomberare le aree di spaccio. Lo ripeterò fino alla fine del mio mandato: è necessario istituire un Nucleo di prevenzione tra forze dell’ordine e polizia locale e iniziare ad intervenire con vere e proprie retate tutti i giorni per ripristinare la sicurezza e la tranquillità nel quartiere.

Inoltre, propongo di intervenire sui clienti che acquistano droga, attraverso la segnalazione e il ritiro della patente, nonché la confisca dell’auto. Questo potrebbe aiutare a ridurre la domanda di droga e a scoraggiare gli spacciatori.

Non si può più aspettare, è tempo di agire!

I cittadini di San Leonardo non possono più tollerare la situazione attuale. Chiedono giustizia e sicurezza per questo quartiere caduto nel degrado e da anni invaso da stranieri irregolari spacciatori e non solo. È nostro dovere come amministratori pubblici agire con urgenza e determinazione per risolvere questo problema.

Giuseppe Tramuta – Consigliere Comunale FDI